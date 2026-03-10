uma parceria com o Jornal Expresso
10/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Memória | 10-03-2026 00:02

Vítor Hugo Dias Marques Rodrigues

Vítor Hugo Dias Marques Rodrigues
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 10 de Março de 2023 com 85 anos

Era a grande referência do teatro amador da Chamusca. Nascido a 17 de Janeiro de 1937, na freguesia de Pinheiro Grande, subiu a palco pela primeira vez com 15 anos e o longo da vida fez parte de várias companhias e representou em centenas de peças, entre as quais o “Salsifré”, “Cepa Torta”, “Poço do Bispo” e “Rei Lear”.

Em 1967, recebeu o 2.º Prémio de melhor actor masculino no Concurso Nacional de Teatro Amador e, em 1971, obteve, no mesmo concurso, o 3º lugar como encenador, com a peça “O Lugre”.

Era também admirado pelos princípios e valores que sempre manteve. Despediu-se da representação em Agosto de 2022, numa peça do grupo de teatro Fatias de Cá realizada no Grupo Dramático e Musical da Chamusca. Vítor Hugo foi também autarca, exercendo o cargo de vereador na Câmara Municipal da Chamusca, pelo Partido Socialista, durante um mandato. Em entrevista a O MIRANTE, realizada em 1991, disse que era um homem simples, sem grandes pretensões, que deixou muitos projectos para trás porque não conseguia passar aos outros a vontade e a ambição que tinha.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região