Santuário para elefantes no Alentejo

Um santuário de elefantes destinado a animais que vivem em cativeiro na Europa está projectado para terrenos situados nos concelhos de Alandroal e Vila Viçosa, no distrito de Évora, revelaram hoje os presidentes destas duas câmaras municipais.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Vila Viçosa, Inácio Esperança, indicou que o projecto lhe foi apresentado em Novembro passado pelos promotores e que, na mesma altura, foi entregue no município um Pedido de Informação Prévia (PIP).

Também em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Alandroal, João Grilo, revelou que já se reuniu com os responsáveis do “fundo e associação” promotores do projecto e realçou que “estão a tentar encontrar um local que seja adequado ao investimento”.

Segundo o autarca de Vila Viçosa, as três propriedades para onde está projectado o santuário de elefantes têm uma área de cerca de 400 hectares, repartida em partes iguais pelas áreas territoriais dos dois concelhos.

Assinalando que o terreno “poderá acolher até 24 elefantes”, o presidente deste município disse desconhecer, para já, o valor estimado do investimento e as datas previstas para o início da instalação do parque e inauguração.