Inspecção de veículos mais cara a partir de 1 de Janeiro

Um aumento em 2023 das tarifas das inspecções técnicas de veículos foi hoje publicado, subindo dos actuais 25,85 euros para 27,80 euros no caso dos veículos ligeiros e de 13,02 euros para 14 euros nos motociclos, mais IVA.

Nos veículos pesados, a tarifa de inspecção sobe dos actuais 38,69 euros (sem IVA) para 41,60 euros a partir de 01 de Janeiro próximo.

O aumento das tarifas no próximo ano deve-se à taxa de inflação, argumenta o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) na deliberação publicada em Diário da República, na qual afirma ter tido em consideração a última actualização do Índice de Preços no Consumidor, efectuada em meados de Dezembro e referente a Novembro, resultando numa taxa de variação média anual (sem habitação) de 7,53%.

“Há que proceder ao cálculo do impacto deste índice nas tarifas em vigor, de modo a uniformizar os valores a pagar em todos os Centros de Inspecção Técnica de Veículos (CITVs)”, lê-se no diploma assinado pelo Conselho Directivo do IMT.