Quem dança é mais feliz

A Escola de Dança Joana Machado está a promover este fim de semana, de 22 e 23 de Julho, dois espetáculos que assinalam o fim do ano na sua escola de dança sediada em Lisboa. Joana Machado encheu ontem o auditório Carlos Paredes com quase 90 minutos de coreografias das várias turmas de alunos nas danças de Kizomba, Salsa, Semba e outras danças de salão. Pedro Borralho, que também dá aulas na Escola de Joana Machado, animou a sessão com várias coreografias que galvanizaram o auditório que em vários momentos interagiu com os dançarinos.

No final da apresentação do primeiro dia,, a maioria dos alunos subiram ao palco, e Joana Machado usou da palavra para agradecer a presença de todos e o empenho demonstrado ao longo do ano.