A droga era proveniente do Equador e chegou a Lisboa por via marítima. Tinha como destino final outros países europeus.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a apreensão de mais de quatro toneladas de cocaína escondidas em caixas de bananas num armazém em Lisboa, no âmbito de uma operação para combater o tráfico internacional de estupefacientes.

Em comunicado, a PJ adianta o processo de detecção e remoção das 4,4 toneladas de droga foi difícil, uma vez que esta vinha disfarçada em várias caixas de bananas, que por sua vez se encontravam alojadas em paletes no interior de contentores marítimos.

A cocaína era proveniente do Equador, chegou a território nacional por via marítima, e tinha como destino final outros países europeus, que não vêm especificados.

No decurso desta operação não se realizou qualquer detenção em Portugal, contudo a PJ considera que foram recolhidas provas relevantes, tendo as informações sido partilhadas com as autoridades de outros países.

A “Operação Âncora”, desencadeada nos últimos meses, contou com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira e insere-se no esforço de combate ao tráfico ilícito de cocaína, desenvolvido pela Polícia Judiciária em articulação com as autoridades estrangeiras.