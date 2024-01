partilhe no Facebook

Direcção das Actividades Culturais diz que 2023 foi o ano com menos touradas

Segundo dados da Inspecção Geral das Actividades Culturais, 2023 foi o ano com menos touradas de sempre. A nível de espectadores houve um aumento de 7 por cento em relação ao ano anterior, tendo havido, segundo dados da Federação Portuguesa de Tauromaquia - PróToiro, 400 mil.

Os dados da PróToiro referem 176 espectáculos (191 em 2022), com o cancelamento anormal de 16 espectáculos agendados, devido ao mau tempo, que diz ter obtido aquele número através do cruzamento dos dados da Associação Nacional de Toureiros, Associação Nacional de Grupos de Forcados e da Associação Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide.

Os dados da federação divergem do relatório da Inspecção-Geral das Actividades Culturais (IGAC), que aponta 2023 como o ano com o número mais baixo de sempre no que toca a espectáculos tauromáquicos.

Segundo a IGAC, em 2023 foram licenciados 182 espectáculos e realizados 166, sendo que 16 foram cancelados ou não realizados por razões de ordem meteorológica.

Os números das duas entidades divergem também na análise comparativa, com a IGAC registar 175 espectáculos em 2022 e a PróToiro a defender que se realizaram 191.