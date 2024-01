Papa apela à proibição universal da prática da "barriga de aluguer"

O Papa Francisco apelou hoje à proibição universal da prática “desprezível” da “barriga de aluguer”, considerando que a “comercialização” da gravidez é uma ameaça à dignidade humana.

Num discurso aos embaixadores acreditados junto da Santa Sé, Francisco referiu-se à maternidade de substituição ao listar uma série de ameaças à paz global e à dignidade humana.

Segundo o Papa, a vida do nascituro deve ser protegida e não “suprimida ou transformada em objecto de tráfico”.

“Considero desprezível a prática da chamada maternidade de aluguer, que representa uma grave violação da dignidade da mulher e da criança, baseada na exploração de situações de necessidades materiais da mãe”, afirmou, citado pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP).

Referindo que uma criança é uma dádiva e “nunca a base de um contrato comercial”, Francisco apelou a uma interdição global da “barriga de aluguer” para “proibir esta prática universalmente”.

O Papa já tinha manifestado a oposição da Igreja Católica ao que designou de “aluguer do útero”, proibido nalguns países europeus, como a Espanha e a Itália.

No entanto, o departamento doutrinal do Vaticano esclareceu que os pais homossexuais que recorrem à “barriga de aluguer” podem baptizar os seus filhos.

Na apresentação da lista dos males que afligem a humanidade e da crescente violação do direito humanitário internacional que os permite, Francisco citou a guerra da Rússia na Ucrânia, a guerra Israel-Hamas, a migração, as crises climáticas e a produção “imoral” de armas nucleares e convencionais.