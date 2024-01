‘Sites’ do JN, DN e O Jogo "paralisados" devido à greve de 24 horas na Global Media

Processo de destruição do grupo, considerado um pilar do jornalismo em Portugal e de serviço público, afecta a democracia e a pluralidade.

Os ‘sites’ e redes sociais do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo ou Dinheiro Vivo estão a sofrer perturbações durante o dia de hoje, devido à greve dos trabalhadores do Global Media Group, que começou às 00:00.

Estes títulos divulgaram nos seus ‘sites’ a paralisação dos trabalhadores, uma greve de 24 horas em contestação à intenção do grupo de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.

Na sua página da Internet, o Diário de Notícias avançou ainda que a edição em papel de quinta-feira não estará nas bancas, devido à greve, regressando na sexta-feira.

Também os trabalhadores da TSF aderiram à greve, de acordo com uma mensagem transmitida pelas 00:00 de hoje. A greve ocorre no dia em que termina o prazo de adesão às rescisões voluntárias na Global Media.

Os trabalhadores destes órgãos de comunicação social estão na sua esmagadora maioria sem receber os salários de Dezembro e o pagamento do subsídio de Natal está remetido para duodécimos ao longo de 2024.

Ontem, esteve no Parlamento José Paulo Fafe, presidente executivo da Global Media desde Setembro. De toda a audição, não surgiu nenhuma garantia face às questões essenciais, nomeadamente quem está por trás do World Opportunity Fund, que agora controla o grupo, e que interesses persegue; o que fez desvanecer em tão pouco tempo as promessas iniciais de investimento e que projecto tem a administração para o grupo.

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social avançou com processo administrativo contra o referido fundo por continuar com dúvidas sobre a sua propriedade, o que pode ser um primeiro passo para decretar a suspensão dos direitos de voto e retirar-lhe o controlo da empresa e há quem levante a possibilidade de uma intervenção do Estado, o que será difícil de concretizar a curto e mesmo médio prazo, com um governo de gestão.