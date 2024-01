Congresso dos Jornalistas começa esta quinta-feira

O 5.º Congresso dos Jornalistas arranca esta quinta-feira, para tentar “encontrar soluções” para o futuro de um sector em crise. O evento decorre entre esta quinta-feira e domingo, no cinema São Jorge, em Lisboa.



“Tem de haver um antes e um depois deste congresso”, o jornalismo “chegou a um estado de exaustão e a seguir a este período só nos resta renascer”, pelo que além de fazer o “diagnóstico do estado” do sector, vai-se tentar “encontrar soluções em conjunto para o futuro do jornalismo em Portugal”, afirmou Pedro Coelho, presidente do Congresso, em declarações à Lusa, a 7 de Janeiro.



E as soluções passam por saber “como é que se financia um jornalismo livre num país com as características de Portugal nos 50 anos do 25 de Abril”, salientou.



O congresso arranca às 18h00 com várias intervenções, incluída a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.