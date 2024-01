Mais de metade das reclamações relacionadas com a saúde são contra privados

Demoras no atendimento e tratamento indevido, representam mais de um terço do total das entradas registadas no Portal da Queixa

Do total de 3736 queixas que chegaram ao Portal da Queixa no ano passado, mais de metade (54%) visaram o sector privado, como já tinha, aliás, acontecido em 2022, refere aquela plataforma digital em comunicado, adiantando também que as queixas relativas à saúde diminuíram sete por cento, ao contrário do que aconteceu em outros sectores.

As demoras no atendimento e o tratamento indevido foram os principais motivos que levaram as pessoas a protestar, representando mais de um terço do total das queixas ali publicadas. Mas as pessoas queixaram-se também da falta de informação — nomeadamente a dificuldade de obter resultados de exames e relatórios médicos que as instituições têm a obrigação de disponibilizar —, das dificuldades em contactar as unidades de saúde e da cobrança indevida de consultas e tratamentos.