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Nacional | 24-05-2026 20:29

Demitiu-se o secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna

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António Pombeiro pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do General Viegas Nunes [para presidente do SIRESP].

O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna (MAI), António Pombeiro, demitiu-se do cargo na sexta-feira, confirmou hoje o ministério à Lusa, acrescentando que este foi o seu segundo pedido de demissão apresentado no espaço de um mês.

Em resposta à Lusa, o gabinete do ministro Luís Neves explicou que António Pombeiro já tinha pedido a sua demissão a 28 de abril e voltou a fazê-lo um mês depois, na sexta-feira, dia 22 de maio.

António Pombeiro “pediu a sua exoneração em 28 de abril passado, antes de ser conhecida a eleição do General Viegas Nunes [para presidente do SIRESP], e de novo na passada sexta-feira, dia 22 de maio, tendo esta última sido aceite”, explicou o MAI.

Sobre os motivos que levaram à demissão de António Pombeiro, o MAI considerou que “compete ao próprio secretário-geral adjunto, agora demissionário, pronunciar-se sobre os mesmos, não cabendo ao Ministério da Administração Interna elencá-los ou comentá-los”.

O novo responsável pela pasta “será oportunamente” anunciado, acrescentou.

A notícia foi avançada pela CNN, tendo este canal citado o ‘email’ que António Pombeiro enviou a propósito do pedido da sua exoneração.

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