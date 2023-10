partilhe no Facebook

O MIRANTE vai participar com equipa na Baja Portalegre 500

A edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, vai contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado Emídio, como navegadora, vão competir numa prova que tem a duração de três dias, de 26 a 28 de Outubro.

Frederico Roque regressa às provas de Todo-o-Terreno ao fim de 16 anos. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores. Competiu em seis carros diferentes, tendo a sua última participação sido ao volante de uma Isuzo da Prolama. O seu melhor resultado foi no Vodafone 1000, uma prova a contar para a Taça do Mundo, onde fez 9º lugar na geral, 5º português e 1º Diesel.

Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla vai participar ao volante de uma Isuzo D-Max com que Rui Sousa, tetracampeão nacional, já correu algumas vezes.

Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa conta com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, VCS Corretores de Seguros e Rosmaninho Editora de Arte.