Centenas de pessoas nos Prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE

Entrega das distinções decorre no Convento de S. Francisco em Santarém e são nove as empresas e empresários premiados pelo mérito e dedicação, numa iniciativa que se realiza pela 22ª vez.

Nove empresas e empresários são esta quarta-feira, 22 de Novembro, distinguidos com os prémios Galardão Empresa do Ano de O MIRANTE, numa cerimónia que decorre desde as 17h00 no Convento de S. Francisco em Santarém, com a presença de autarcas, empresários, dirigentes associativos, deputados, entre outros. Ao palco vão subir os distinguidos com os prémios Carreira Empresarial, Mulher Empresária, Jovem Empresário, PME, Micro, Empresa do Ano, Excelência, Prestígio e Prémio Empresa mais Exportadora.

Esta é a 22ª edição de um galardão que há muito atingiu o mérito e o reconhecimento da região, com projecção nacional, e prova disso são as instituições e empresas que se associam a esta iniciativa como patrocinadores. A Garval, Roques Vale do Tejo, Águas de Santarém, Turismo do Alentejo e Ribatejo, Novo Banco, Rodoviária do Tejo, Escola Profissional Vale do Tejo, Instituto Politécnico de Santarém são as marcas que acompanham O MIRANTE, há vários anos, nesta organização.

A primeira empresa a receber o galardão foi a Mercadona, distinguida com o prémio Excelência Empresarial, patrocinado pela Águas de Santarém, que foi entregue a Ana Carreto, um dos rostos da empresa em Portugal e responsável pela sua expansão no país.

A segunda distinguida foi a Micro-Empresa, atribuída ao Restaurante O Forno em Vila Franca de Xira, tendo o galardão, patrocinado pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, sido entregue aos sócios Fernando Carneiro e José Gomes, que logo após a distinção seguiram para o estabelecimento para servirem um grupo de pessoas.

Os prémios, que pretendem distinguir, reconhecer e incentivar as iniciativas empresariais que contribuem para o desenvolvimento económico e social da região, prosseguem com a distinção ao jovem empresário, João Limão que fez da empresa que herdou do pai um sucesso nacional. O prémio foi patrocinado pelo Novo Banco.

A mulher empresária desta edição é Frederica Barros, a administradora da empresa familiar Politejo, que tem presença em vários países. Esta distinção tem como parceiro a Rodoviária do Tejo.

São ainda distinguidos Paulo Neves, empresário da Agrosport, com a atribuição do prémio Carreira Empresarial pela sua história de perseverança, dedicação aos negócios e à sua terra, o Cartaxo, onde nunca deixou de ter uma participação cívica na política e na área associativa.

A Empresa Mais Exportadora é a Contemp, com mais de um século, com sede no Entroncamento, e que é a imagem de como uma família contribui para a economia e a imagem do país dentro e fora de fronteiras. O prémio, patrocinado pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, é um reconhecimento do mérito de gestão da empresa.

O Prestígio Empresarial distingue nesta edição o médico cardiologista Jorge Guardado, que é reconhecido pelo seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde e no grupo que fundou, o Grupo Ucárdio, que é um exemplo de excelência nacional numa pequena terra como Riachos. Este prémio é patrocinado pelo Politécnico de Santarém.

A Vomera Building Solutions de Abrantes tem quatro anos de existência e já há algum tempo que dá nas vistas com serviços inovadores e de excelência, que levaram a atingir o patamar de ser reconhecida como a PME do Ano. Este galardão tem como parceiro a empresa Roques Vale do Tejo.

A terminar o dia de festa que enaltece quem faz pela economia, pela sociedade e para que a vida possa ser melhor, a Borrego Leonor e Irmão, de Almeirim, é reconhecida como Empresa do Ano, por não só ser um exemplo de honestidade, dinâmica e prestígio, como também ser uma das dez melhores na Península Ibérica. O prémio atribuído a esta empresa de génese familiar tem o patrocínio da Garval.