Uma mulher assertiva que não é dada a desânimos

Catarina do Vale teve o seu primeiro contacto com a Câmara Municipal de Benavente quando ali foi estagiar, em 2005, após se ter licenciado em Psicologia Clínica. Antes de entrar na política foi psicóloga no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, onde a equipa multidisciplinar que integrava deu lugar mais tarde ao plano Salute.

Sem qualquer experiência política ou ligação partidária foi convidada em 2013 para integrar a lista de candidatos da CDU e é autarca independente desde essa altura tendo a seu cargo as áreas da Educação, Acção Social e Habitação Social, Promoção Turística, Relação com as IPSS’s, Saúde, Ambiente, Comunicação e Relações Públicas.

Mantém-se como presidente do Centro de Recuperação Infantil de Benavente, um cargo não remunerado, que ocupava antes de ser vice-presidente. A sua ligação à instituição vem de longe uma vez que a mãe ali trabalhou como educadora de infância.

Considera que, apesar de nunca ter pensado exercer uma actividade política, o seu tempo como autarca lhe proporcionou uma experiência extraordinária permitindo-lhe crescer a nível pessoal e profissional. Considera-se uma pessoa assertiva e não é dada a desânimos aceitando com naturalidade as desilusões pontuais.

Optou por nunca aderir ao Partido Comunista Português, embora se identifique plenamente com a política da CDU. Como mulher considera que a paridade a nível da política deveria ser total e para isso defende o aumento das estruturas municipais que apoiem as mulheres e as famílias. Olha com atenção para as mulheres que estão nas autarquias, nomeadamente as que exercem cargos de vereadoras, como ela, e considera que há muitas com capacidade para poderem vir a ser candidatas à presidência das mesmas.