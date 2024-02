A capacidade de se reinventar, rejuvenescer e modernizar

A Quinta da Alorna, fundada em 1723 por D. Pedro de Almeida, é uma marca de prestígio no sector dos vinhos, com outros projectos em desenvolvimento noutras áreas. Propriedade da família Lopo de Carvalho, tem sabido modernizar-se e reinventar-se e é actualmente uma referência nacional.

Com sede em Almeirim, a propriedade, localizada na margem esquerda do Tejo, tem cerca de 2.600 hectares A vinha ocupa cerca de 180 desses hectares e cerca de 1.900 são ocupados por floresta. Tem ainda 500 hectares de terrenos de regadio, onde são produzidos milho, trigo, ervilha, batata de indústria, feijão verde, grão-de-bico.

Comercializa cerca de dois milhões de garrafas de vinho por ano, metade das quais são exportadas para mais de duas dezenas de países sendo as vendas mais relevantes feitas para o Brasil, Polónia, Reino Unido e Países Baixos. Tem loja de enoturismo e loja online. Os outros produtos agrícolas são produzidos para grandes marcas.

A criação de uma sala de eventos ao lado do Palácio da Alorna, vocacionada, em exclusivo, para acções corporativas e o desenvolvimento de um projecto imobiliário, com a criação de pequenas parcelas com casa, são ideias em desenvolvimento.

Ao longo dos três séculos de existência a Quinta da Alorna não perdeu o cariz familiar, mas soube em tempo útil adoptar uma gestão profissionalizada, ainda que os actuais accionistas da família mantenham uma presença constante nas principais decisões.