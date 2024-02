Um papel fundamental no desenvolvimento da região

José Eduardo Carvalho tem um percurso de vida ligado às mais importantes realizações da região. Natural de Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, licenciado em Sociologia pelo ISCTE e com uma pós-graduação em Gestão Empresarial, é uma referência como dirigente associativo empresarial, nomeadamente como presidente da NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, cargo que exerceu de 1994 a Março de 2011 e presidente da direcção da AIP-CCI, de então para cá.

Esteve ligado à entrada do gás natural da região, à sociedade de garantia mútua Garval, à constituição de diversos parques de negócios, à constituição de escolas profissionais, um centro de artesanato e um tecnopólo, à organização de dois congressos empresariais e a muitas outras mais-valias para o desenvolvimento empresarial e promoção de empresários e empresas.

À frente da AIP tem contribuído para a consolidação e equilíbrio da sua exploração e sustentabilidade financeira e para colocar a associação na liderança do movimento associativo no que concerne à concepção e execução de programas, apoios e acções com o objectivo de aumentar a competitividade das empresas.

Em termos associativos José Eduardo Carvalho foi também presidente do Clube de Empresários de PME que formou com o ISCTE, CGD e IAPMEI a primeira “business school” do país, o INDEG/ISCTE.

A nível empresarial, entre outros cargos, foi presidente do conselho de administração do TVT – Terminal Multimodal do Vale do Tejo, S.A. e presidente do conselho de administração e da comissão executiva da Tagusgás, SA.