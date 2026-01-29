uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE | 29-01-2026 18:00

A vantagem de ver a vida de perspectivas diferentes

Manuela Ralha, vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - foto arquivo O MIRANTE
Personalidade do Ano – Política (F) - Manuela Ralha – Vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

Manuela Ralha, vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que ficou paraplégica na sequência de um acidente de viação, é incansável na defesa dos cidadãos e na luta contra mentalidades fechadas. A sua situação pessoal dá-lhe um maior conhecimento das dificuldades sentidas por pessoas com deficiência, mas a sua acção é mais vasta e por isso lhe foram confiados os pelouros da acção social, saúde e desenvolvimento social, habitação pública, cultura, veterinária e informática. Professora de música contratada na altura do acidente, sabe o que é viver com dificuldades. Conhece a vida por ângulos que a maioria das pessoas não imagina sequer e muito desse conhecimento dá-lhe uma maior capacidade de argumentação e de decisão. E dá-lhe a possibilidade de compreender melhor os problemas que os cidadãos lhe apresentam. Pessoa positiva e esclarecida, tem tido uma acção determinante no sucesso da política municipal.

