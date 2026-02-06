O MIRANTE | 06-02-2026 07:00
Especial Retrospectiva e Personalidades do Ano
Capa da Edição Retrospectiva 2024
O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano que inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2025 na região ribatejana.
O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano que inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2025 na região ribatejana. A iniciativa editorial conta já com a colaboração de algumas empresas e instituições. Para participar no projecto contacte Carla Mendes: 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional) ou através do e-mail: dcomercial@omirante.pt..
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar