Especial Retrospectiva e Personalidades do Ano

O MIRANTE vai publicar um projecto especial dedicado às Personalidades do Ano que inclui ainda uma Retrospectiva das principais notícias que marcaram o ano de 2025 na região ribatejana. A iniciativa editorial conta já com a colaboração de algumas empresas e instituições. Para participar no projecto contacte Carla Mendes: 243 30 50 80 (chamada para a rede fixa nacional) ou através do e-mail: dcomercial@omirante.pt..