Alhandra SC premeia resistentes do associativismo

Na reta final das celebrações do centésimo primeiro ano de existência, a sede do Alhandra Sporting Club foi palco de uma sessão solene onde foram premiados os sócios com 25, 50 e 75 anos de casa.

Cerca de uma dezena de sócios foi agraciado com um pin comemorativo e quem celebrou três quartos de século recebeu uma placa.

No final da entrega de galardões houve tempo para se cantar os parabéns ao clube que quer continuar a ser uma referência desportiva do concelho.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE