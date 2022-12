Alhandra Sporting Club apresentou equipa de triatlo

O pavilhão da Secção Náutica do Alhandra Sporting Club encheu-se no domingo, 11 de Dezembro, para a apresentação da equipa de triatlo do clube.

Mais de 100 atletas de vários escalões foram apresentados pela presidente da secção de natação e triatlo, Susana Ferreira.

A tarde começou com um almoço de convívio numa iniciativa criada pela direcção do clube para promover a interação entre os elementos da equipa.

O triatlo do Alhandra Sporting Club é uma referência desportiva do concelho e do país e quer voltar a somar sucessos na próxima época.

