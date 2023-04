O talento e a amizade são o motor da Universidade Sénior do Cartaxo

Alunos estão distribuídos por duas dezenas de disciplinas e têm aulas em salas cedidas pela câmara municipal do Cartaxo. Algumas das disciplinas são Natação, Ténis, Pilates, Teatro, Música, Pintura, Fotografia, Inglês, História da Arte, entre outras.

A Universidade Sénior do Cartaxo (USC) tem mais de uma centena de alunos. Sediada numa antiga escola de primeiro ciclo a USC foi fundada a 29 de Outubro de 2012. O objectivo da universidade, segundo os seus dirigentes, é tirar as pessoas de casa e fazê-las sair do isolamento para que não fiquem deprimidas.

O MIRANTE foi assistir a uma aula de desenho e pintura, leccionada pela professora Emília Palhinha, que deu aulas até aos 70 anos na Escola Secundária do Cartaxo.

Os alunos estão distribuídos por duas dezenas de disciplinas e têm aulas em salas cedidas pela câmara municipal, que assume as despesas de água e luz. Algumas das disciplinas são Natação, Ténis, Pilates, Teatro, Música, Pintura, Fotografia, Inglês, História da Arte, entre outras.