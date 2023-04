Coligação do PSD em VFX pede ajuda ao líder para ligação dos Caniços à A1

A Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) aproveitou a vinda do presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, ao concelho de Vila Franca de Xira para reforçar a urgência de um nó de ligação à auto-estrada A1 a partir dos Caniços. O líder social-democrata esteve ontem na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria e ouviu as preocupações dos autarcas locais.



O rombo no dique do mouchão da Póvoa foi outra das questões transmitidas ao líder do PSD que desconhecia o historial daquela ilha no Tejo. Luís Montenegro ainda visitou a empresa Hychem (antiga Solvay Portugal), especializada na química do hidrogénio, localizada na Póvoa de Santa Iria.