Elsa Severino: candidatar-me à Câmara de Mação está fora de questão

Elsa Severino, 63 anos de idade, é arquitecta paisagista. O nome é sonante, e a Obra também, mas em Mação, onde a arquitecta nasceu e tem casa de família, as relações com o poder não são as melhores. Estudou e foi discípula do arquitecto paisagista mais famoso da democracia portuguesa, chamado Gonçalo Ribeiro Teles, assim como do seu sócio, o também reconhecido professor e arquitecto Francisco Caldeira Cabral. Partilhamos aqui parte de uma entrevista, que pode ler na edição impressa e no site de O MIRANTE, onde se falou das questões ambientais, da falta de uma política para os rios e preservação do território e, acima de tudo, a constatação, que nunca é evidente, de que um maçaense se sente mais beirão que ribatejano.

Elsa Severino falou com O MIRANTE com a humildade de uma profissional que sabia que estava a ser entrevistada para falar da sua terra, do território e do amor às raízes.