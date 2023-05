Samora Rural recria tradições e costumes

As escolas e os lares de Samora Correia visitaram o Samora Rural. Profissões antigas, animais e horta pedagógica são algumas das componentes da iniciativa que tem como objectivo preservar a memória e as tradições.

As crianças das escolas de Samora Correia e os utentes do lar da Fundação Padre Tobias visitaram o Samora Rural, uma iniciativa da Junta de Freguesia. A mostra de tradições e costumes faz uma viagem até ao passado através da exposição de profissões antigas e maquinaria agrícola. Os mais velhos recordam os tempos de juventude quando compravam a granel nas mercearias ou quando recorriam à modista. Já os mais novos divertem-se com os animais cedidos para o Samora Rural e com a horta pedagógica.