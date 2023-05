Cimpor abre as portas à região para mostrar como trabalha

Em apenas dois dias mais de mil pessoas já se inscreveram para visitar a fábrica da Cimpor de Alhandra. A empresa está a promover até dia 12 de Maio uma semana de portas abertas à comunidade para mostrar como trabalha e os esforços que realiza diariamente para conter a propagação de poeiras. A cimenteira de Alhandra é a mais antiga do país e foi criada em 1894. Chegou a ter o maior forno do mundo em 1960. Hoje produz dois milhões e 800 mil toneladas de cimento por ano e emprega 144 trabalhadores directos e 150 indirectos.

Carlos Melo, director da fábrica, levou O MIRANTE a conhecer os diversos locais da fábrica, incluindo o museu, que mostra as origens da antiga Cimento Tejo, bem como uma réplica do primeiro forno da empresa.

A visita inclui a passagem por um dos escritórios onde trabalhou Soeiro Pereira Gomes. A sala de comando, o laboratório de controlo de qualidade e os fornos onde é feita a produção a dois mil graus de temperatura foram outros dos locais dados a conhecer. As visitas devem ser marcadas previamente com a Cimpor.

