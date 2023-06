Há cerca de um mês que as crianças brincam com partes do piso danificado. Os moradores lamentam o vandalismo durante a noite.

Piso do Jardim do Bairro em Alverca foi vandalizado

Foi vandalizado durante a noite o Jardim do Bairro, em Alverca do Ribatejo, na Rua Brigadeiro Fernando Alberto de Oliveira. O parque infantil é frequentado por centenas de crianças que desde o mês passado brincam no piso que foi destruído. A O MIRANTE os moradores queixam-se de grupos de jovens que se concentram no jardim durante a noite. O presidente da junta de Alverca, Cláudio Lotra lamenta a frequência com que acontecem este tipo de situações. A PSP já foi alertada para passar na zona durante a noite assim como a Câmara de Vila Franca de Xira a quem cabe a reparação do equipamento danificado.