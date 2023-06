FeirOurém já começou e promete mostrar o que de melhor se faz no concelho

A edição de 2023 da FeirOurém, uma das maiores festas do concelho de Ourém, promete ser uma das melhores de sempre. Entre 16 e 20 de Junho pelo palco principal do certame vão passar nomes como Xutos e Pontapés, Ana Moura, Wet Bed Gang, C4 Pedro, entre outros. A Feira termina no dia 20 de Junho, feriado municipal e Dia da Cidade, onde vão decorrer, para além das cerimónias protocolares, a tradicional sardinhada popular que junta centenas de amantes da gastronomia.

A programação é diversificada e inclui exposições de actividades económicas, artesanato, diversões, gastronomia e espaços para as associações e instituições locais. O certame realiza-se em toda a área envolvente do Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade Dr. António Teixeira. O presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, realizou o tradicional corte da fita, inaugurando o recinto destacando a importância do certame para a economia do concelho e da região ribatejana.