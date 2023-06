São as gentes de Vila Franca de Xira que fazem a cidade pulsar

Ser vilafranquense é ter a garra de quem nunca desiste perante as adversidades.

Esta foi uma das mensagens principais a ecoar no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense na noite de quarta-feira, 28 de Junho, durante a sessão solene comemorativa dos 39 anos de elevação de Vila Franca de Xira a cidade.

Francisco Palhota foi distinguido com o mérito identitário e Dário Queiroz com o mérito cultural.

No mérito cívico foram distinguidos Joaquim Cordeiro Barros a título póstumo; o empresário José Louro Henriques e Rita Gaspar.

A cidade concedeu também o galardão de mérito associativo a João Conceição, José Costa e Maria Manuela Mota, a título póstumo. Esta última, juntamente com Daniel Branco, presidente da ABEI,que recebeu o galardão de mérito social, foram das distinções mais aplaudidas da noite.

A advogada e ex-vereadora do PSD Helena de Jesus recebeu também o galardão de mérito social.

Já o mérito desportivo foi entregue a Jorge Barbosa, Paula Pereira e à associação Os Pestinhas de Povos.

Por fim, o mérito empresarial foi entregue a Joaquim Palma Morais e à Invista.

