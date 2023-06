Esplanadas com mais lugares durante o Verão em Santarém

As esplanadas da Praça Sá da Bandeira, em Santarém, contam com mais cem lugares sentados num investimento feito pelo município

As esplanadas da Praça Sá da Bandeira, em Santarém, contam com mais cem lugares sentados num investimento feito pela Câmara de Santarém em cooperação com a Associação Comercial, Empresarial e Serviços e os estabelecimentos aderentes. Uma medida que visa promover a economia local e aumentar a dinâmica do centro histórico da cidade.

Autarcas e dirigentes associativos assinalaram o momento na tarde de 29 de Junho, brindando ao êxito da iniciativa. O vice-presidente do município, João Teixeira Leite, disse tratar-se do ano zero de uma parceria que se pretende alargar a outras zonas do centro histórico no futuro.