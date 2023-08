Sardoal aposta em área de serviço para autocaravanas

O município do Sardoal inaugurou a Área de Serviço de Autocaravanas com capacidade para cinco veículos. O espaço situa-se na Avenida Tapada da Torre, junto à futura Biblioteca Municipal, e tem acesso directo pela Estrada Nacional 2. A inauguração decorreu na tarde de sexta-feira, 18 de Agosto, na presença do presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges, do presidente da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, Luís Machado, da presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas, e da coordenadora da Tagus, Conceição Pereira.

O investimento é de 72 mil euros, dos quais cerca de 30 mil provêm do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, através da Tagus. A esperança é vir a alargar o espaço para trazer ainda mais conforto e segurança aos autocaravanistas.