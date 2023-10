A segunda Gala do Desporto do Cartaxo distinguiu mais de uma centena de atletas na noite de sexta-feira, 29 de Setembro.

Gala do Desporto do Cartaxo distinguiu mérito de atletas

A segunda Gala do Desporto do Cartaxo reconheceu o trabalho de atletas, treinadores, dirigentes e clubes que elevaram o nome do concelho na última época desportiva. No total foram distribuídos mais de uma centena de diplomas de mérito desportivo nas categorias bronze, prata e ouro, que distinguem os pódios de âmbito regional e distrital, dos nacionais e internacionais. A gala realizou-se no pavilhão municipal de exposições do Cartaxo na noite de sexta-feira, 29 de Setembro.