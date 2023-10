Burlão faz-se passar por veterinário municipal em Santarém

Na última reunião de câmara de Santarém foi divulgado que alguém anda a fazer-se passar por veterinário municipal e a pedir dinheiro a donos de animais de estimação desaparecidos por supostas intervenções cirúrgicas feitas no canil e gatil municipal.

O burlão está atento a publicações nas redes sociais sobre animais desaparecidos para entrar em contacto com os donos. Faz-se passar por veterinário e pede um valor, a transferir via MBWay, por intervenções cirúrgicas supostamente realizadas no canil municipal e devolução do animal.

O alerta foi deixado na reunião de câmara de 9 de Outubro pelo vereador Nuno Russo, que referiu tratar-se de burla. Quem for abordado pelo burlão deve contactar o município e as autoridades policiais.