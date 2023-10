Homenagem a Inês Henriques em prova realizada onde tudo começou

Inês Henriques, atleta olímpica de Rio Maior, foi homenageada em mais uma edição do torneio de atletismo Freguesias de Rio Maior. A atleta de marcha, que foi campeã do mundo e da Europa, colocou um ponto final na sua carreira de alto rendimento onde tudo começou há três décadas, numa prova realizada na freguesia de São Sebastião que tem o nome do seu treinador de sempre, Jorge Miguel.

A competição, que teve mais de três centenas de inscrições, decorreu neste domingo, 15 de Outubro, e contou com a presença de figuras ilustres do atletismo nacional, nomeadamente o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, e Rosa Mota, uma lenda do atletismo nacional, que recentemente bateu recorde do mundo da meia maratona para veteranos.