Autarcas estão preocupados com os constantes encerramentos de serviços nessa unidade de saúde.

Problemas no Hospital de Santarém geram discussão na reunião de câmara

Está a assistir-se a uma normalização preocupante do encerramento de serviços no Hospital Distrital de Santarém e é urgente encontrarem-se soluções para um problema que tem vindo a agravar-se e que é resultado, sobretudo, da falta de médicos. O alerta foi deixado na última reunião de câmara de Santarém, tanto pelo vereador do Chega Pedro Frazão como pelo presidente Ricardo Gonçalves, que apontaram o dedo ao Governo socialista pela incapacidade em resolver os problemas que afectam o Serviço Nacional de Saúde.

Pelo meio, o vereador e deputado socialista Manuel Afonso tentou amenizar o tom crítico, embora reconheça que há dificuldades que têm de ser ultrapassadas.

O vice-presidente do município, João Leite, deitou mais achas para a fogueira, lamentando a intervenção do socialista Manuel Afonso e elogiando a capacidade sobre-humana dos profissionais de saúde do Hospital de Santarém.