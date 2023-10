Carta Gastronómica do Concelho de Santarém já é uma realidade

A Carta Gastronómica do Concelho de Santarém foi apresentada no domingo, no Salão Nobre da Casa do Campino, numa sessão integrada no programa da 42.º Festival Nacional de Gastronomia. A iniciativa resulta de uma parceria entre o município de Santarém e a Confraria da Gastronomia do Ribatejo, a quem competiu a recolha e compilação de receitas tradicionais da culinária do concelho. O município suportou os custos com a produção do documento. A publicação, que tem autoria creditada a Armando Fernandes e Helena Salvador, pretende ilustrar a variedade e excelência do receituário tradicional do concelho de Santarém.

A sessão contou também com uma cerimónia de homenagem póstuma a Francisco Armando Fernandes, consultor gastronómico do Festival Nacional da Gastronomia, e uma partilha de especialidades gastronómicas das freguesias do concelho.