Teatro Maior de Idade estreou peça em Torres Novas

O MIRANTE assitiu a um ensaio da peça “Sala do Fim” do Teatro Maior de Idade, no Teatro Virgínia, onde pessoas maiores de 50 anos, sem formação, representaram o sentimento de chegada ao fim de vida. Luís Paixão e Helena Santos são dois dos 12 participantes da peça que falaram sobre a sua personagem e interesse pelo teatro.

O Teatro Maior de Idade é um projecto do Teatro Virgínia que existe há mais de uma década, destinado a pessoas maiores de 50 anos com ou sem formação e tem como objectivo manter os participantes activos na sociedade. O MIRANTE assistiu a um ensaio do grupo para a peça “Sala do Fim” que estreou ao público a 10 de Novembro. A peça é uma criação colectiva dos encenadores Dinis e Diogo Binnema, e dos 12 interpretes que foram criando a peça sem guião, através do improviso, dando asas à imaginação à expressão das suas emoções.