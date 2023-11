VFX aprova novos carregadores para carros eléctricos

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou, por maioria, uma proposta de alargamento da rede de carregadores para automóveis eléctricos, na reunião realizada dia 15 de Novembro nos Paços do Concelho.

São 67 novos postos de carregamento nesta segunda fase que, ao todo, vão deixar o concelho com 132 carregadores.

A proposta foi aprovada por maioria com os votos contra da CDU que não concordou com a isenção de taxas aos promotores.

