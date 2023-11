Associação de Futebol de Santarém apresentou comemorações do centenário

A Associação de Futebol de Santarém (AFS) lançou uma nova imagem de comunicação com uma referência no logótipo ao centenário da instituição, fundada a 19 de Novembro de 1924. A parte exterior da sede da AFS, na Rua Pedro de Santarém, tem também um novo aspecto com a predominância da cor amarela.



Durante a apresentação do programa do centenário, que realizou na tarde de 24 de Novembro, o presidente da AFS, Francisco Jerónimo, anunciou também o lançamento do livro “Pais e Atletas no futebol - um estudo sobre comportamentos” no dia 4 de Dezembro no Hotel de Santarém e a preparação de uma exposição sobre o centenário da associação que passará pelos 21 concelhos do distrito em 2024.



Vai também ser publicado o “Livro do Centenário da AFS”, a cargo do historiador Luís Mata e do designer Carlos Amado, com o apoio de Joaquim Duarte na parte da investigação. A apresentação do programa de comemorações da AFS contou com a presença de vários convidados, entre eles Rui Manhoso, antigo presidente da associação e actual membro da direcção da Federação Portuguesa de Futebol.



