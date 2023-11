No lagar de Manuel Almeida ainda se produz azeite à moda antiga

Na aldeia de Póvoa do Conde, em Santarém, há um lagar de azeite com mais de um século. Manuel Almeida comprou-o e reactivou-o há quarenta anos. Desde então, no Outono, produz-se ali azeite com recurso a métodos ancestrais que envolvem velhas mós de pedra para esmagar a azeitona. Já não haverá muitos assim no país, diz o proprietário.

As últimas semanas foram de grande azáfama no lagar de Manuel Almeida. A campanha deste ano não foi das melhores em quantidade mas mesmo assim deu que fazer ao proprietário do lagar e aos três homens que ali trabalharam horas a fio. No velho lagar ainda se produz azeite à moda antiga, sendo evidência disso as duas grandes pedras de moagem de azeitona, compradas pelo proprietário na Benedita e que pertenciam a um lagar semelhante.

Durante meia dúzia de semanas os homens trabalharam no duro, por vezes de noite e de dia, para dar escoamento à azeitona que foi chegando, proveniente de produtores da zona mas também de outros concelhos, como Rio Maior e Almeirim. Agora, é tempo de dar descanso às velhas mós de pedra, até ao Outono do próximo ano.