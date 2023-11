Resiliência impulsiona negócios na região

Assinala-se hoje o dia Nacional do Empresário e O MIRANTE ouviu os empreendedores da região. Todos afirmam que gostavam de ter mais apoio e reconhecimento por parte do estado e por isso a resiliência é uma característica que os define.

Assinala-se este sábado o dia Nacional do Empresário. O objectivo é homenagear homens e mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento do país nas mais diversas áreas de negócio. Muitas vezes a braços com dificuldades e falta de apoio das entidades, um bom empresário manifesta a sua resiliência.

Criatividade e capacidade de liderança são outras das qualidades de um bom gestor. O MIRANTE falou com empresários de sucesso da região. Na generalidade confessam que gostavam de sentir mais apoio por parte do estado e mais valorizados pela sociedade.