Orçamento da Câmara de Coruche cresce cerca de três milhões de euros

A Câmara de Coruche vai aderir ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) Familiar e vai baixar a taxa de IMI de 0,33% para 0,32% em 2024. A taxa de Derrama não será aplicável a empresas sediadas no concelho com lucros até 150 mil euros. As empresas que tenham lucros superiores a 150 mil euros vão ter, como nos anos anteriores, uma taxa de 1%. Os impostos municipais assim como o orçamento e Grandes Opções do Plano foram aprovados em reunião camarária extraordinária que se realizou na manhã desta segunda-feira, 27 de Novembro, no salão nobre dos paços do concelho.

O Orçamento para 2024 será de cerca de 42 milhões de euros, mais cerca de três milhões do que em 2023, o que o presidente da Câmara de Coruche, o socialista Francisco Oliveira, defende dever-se às competências nas áreas da Educação, Saúde e Acção Social que passaram para o município. Os projectos para avançar com o Centro Cultural de Coruche ou os Passadiços do Sorraia, que fará a ligação entre as margens sul e norte do rio Sorraia, só podem avançar quando houver financiamento comunitário. A requalificação do edifício dos paço do concelho de Coruche é outra obra que a maioria socialista no executivo municipal pretende que avance no próximo ano.