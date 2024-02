Ruas de Amiais de Baixo encheram-se para assistir ao cortejo religioso

Procissão em Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, encheu as ruas da vila e realizou-se no âmbito das festas em Honra do Mártir São Sebastião.

A procissão integrada nas festas em Honra do Mártir São Sebastião, em Amiais de Baixo, no concelho de Santarém, decorreu no dia 4 de Fevereiro, domingo, com partida da igreja da vila. A população juntou-se para percorrer as ruas da localidade e assistir ao cortejo religioso onde muitos pagaram promessas. Para além dos andores com as várias imagens de santos, destaca-se a participação da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, com cerca de 65 elementos, que faz parte dos festejos desde 1992.

O padre António Pereira foi conversando com a população ao longo da procissão, que contou com a presença de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, e Duarte Neto, presidente da junta de freguesia de Amiais de Baixo.