Desfile etnográfico saiu à rua na tarde deste sábado, 19 de Julho, com centenas de participantes, entre várias associações locais e campinos. As festas em Honra de Nossa Senhora do Guadalupe continuam até terça-feira, 22 de Julho.

Festas em Honra de Nossa Senhora do Guadalupe no Porto Alto

As Festas em Honra de Nossa Senhora do Guadalupe animam a localidade de Porto Alto até terça-feira, 22 de Julho. O programa das festas conta com diversas actuações, actividades tauromáquicas e envolvimento do tecido associativo local.

A tradição saiu à rua no Porto Alto com o desfile etnográfico, integrado nas Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe, a levar centenas de pessoas a celebrar as raízes culturais da região. O cortejo percorreu as principais artérias da localidade, transformando-as num palco vivo de história, identidade e expressão popular.