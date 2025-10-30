Eleitos de Vila Franca de Xira tomaram posse para novo mandato

Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Vila Franca de Xira. A cerimónia aconteceu na noite de quarta-feira, 29 de Outubro e encheu o auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. Sandra Marcelino vai ser a presidente da assembleia municipal e Fernando Paulo Ferreira o presidente do município. O executivo municipal vai ser composto por quatro eleitos do PS, Fernando Paulo Ferreira, Marina Tiago, Arlindo Dias e Manuela Ralha. Segue-se a coligação Nova Geração com David Pato Ferreira, Fábio Mousinho Pinto e Rita Antunes. O Chega vai ter três vereadores: Barreira Soares, Carlos Alvarenga e Bárbara Fernandes. Por fim, a CDU, terá apenas uma eleita, Cláudia Martins.



