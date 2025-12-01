uma parceria com o Jornal Expresso
01/12/2025

O MIRANTE TV | 01-12-2025 20:32

Festival de Sopas aqueceu o Mercado Municipal do Forte da Casa

Organizado pelo Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, o Festival de Sopas voltou a animar o mercado. A segunda edição reuniu doze saborosas propostas, entre receitas tradicionais e criações mais ousadas.

A entrada na iniciativa dava direito a uma tigela para degustar as doze sopas a concurso e, no final, já com a barriga cheia, votar na preferida.
Estiveram a concurso sopas mais tradicionais, como a Juliana, Sopa da Pedra, Caldo Verde ou Sopa Portuguesa. Porém, houve também quem arriscasse, apresentando propostas como a sopa brasileira ou a sopa de tomate com coentros e ovos escalfados.
O festival começou às 12h00 e prolongou-se até às 21h00, contando, ao longo do dia, com animação musical a cargo de Os Dez AfinAdos, Maré da Saudade, Flor de Chá, Pauta Frenética e Toy Matias.

Uma notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE

