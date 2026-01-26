uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
26-01-2026

Azinhaga viveu a emoção da liga de futebol feminino

A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo a Liga CAF O MIRANTE, que juntou atletas e comunidade num evento cheio de emoção, entrega e momentos memoráveis.

A Liga CAF O MIRANTE de futebol feminino reuniu na Azinhaga atletas, famílias e adeptos num ambiente marcado pelo fair play e pela amizade. Em cada jogo, em cada lance, mostrou-se que o desporto é união, superação e comunidade. Foi um sábado de emoção intensa e de desafios ultrapassados. Mais uma vez se demonstrou que o jogo nunca é só o resultado, mas sim a experiência, a ligação e a paixão pelo desporto.
Aqui ficam algumas imagens captadas por O MIRANTE.
A Azinhaga transformou-se no centro da competição e da paixão pelo desporto, acolhendo a Liga CAF O MIRANTE, que juntou atletas e comunidade num evento cheio de emoção, entrega e momentos memoráveis.
