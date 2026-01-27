uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 27-01-2026 17:21

Descargas no rio Tejo voltam a ter impacto ambiental na região

Descargas no rio Tejo voltam a ter impacto ambiental na região
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Novo foco de poluição detectado no rio Tejo, entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira, está a gerar preocupação entre ambientalistas e populações ribeirinhas. Situação afecta a qualidade da água nas zonas ribeirinhas ribatejanas.

O movimento proTEJO alertou para o surgimento de um novo foco de poluição no rio Tejo, detectado de forma regular nos últimos dias no troço compreendido entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira do Tejo, situação que poderá vir a ter impactos a jusante, nomeadamente na região ribatejana. Segundo o proTEJO, atendendo à dinâmica do rio, este tipo de poluição acaba frequentemente por se propagar para zonas ribeirinhas, afectando a qualidade da água, os ecossistemas e actividades como a pesca e a agricultura.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar