Descargas no rio Tejo voltam a ter impacto ambiental na região

Novo foco de poluição detectado no rio Tejo, entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira, está a gerar preocupação entre ambientalistas e populações ribeirinhas. Situação afecta a qualidade da água nas zonas ribeirinhas ribatejanas.

O movimento proTEJO alertou para o surgimento de um novo foco de poluição no rio Tejo, detectado de forma regular nos últimos dias no troço compreendido entre a barragem do Fratel e a Barca da Amieira do Tejo, situação que poderá vir a ter impactos a jusante, nomeadamente na região ribatejana. Segundo o proTEJO, atendendo à dinâmica do rio, este tipo de poluição acaba frequentemente por se propagar para zonas ribeirinhas, afectando a qualidade da água, os ecossistemas e actividades como a pesca e a agricultura.