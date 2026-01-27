O MIRANTE TV | 27-01-2026 18:18
Estrada de Alfange volta a estar cortada devido a deslizamento de terras
Medida foi tomada pela Protecção Civil Municipal de Santarém para acautelar a segurança de pessoas e bens.
O deslizamento de terras num talude adjacente à Estrada de Alfange levou à interdição dessa via que liga Santarém à povoação ribeirinha de Alfange. A medida foi tomada para assegurar a segurança de pessoas e viaturas e vai manter-se até à realização de uma avaliação técnica ao talude, que só será possível após a melhoria das condições meteorológicas.
Os deslizamentos de terras têm sido recorrentes em Santarém e nas últimas décadas aconteceram alguns episódios graves, como os que destruíram troços da Estrada de Alfange e da EN 114.
