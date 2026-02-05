O MIRANTE TV | 05-02-2026 15:55
Aldeia das Caneiras em Santarém perto de ficar isolada
A aldeia das Caneiras situada nos arredores de Santarém está na iminência de ficar isolada da cidade devido à subida do caudal do rio Tejo.
A aldeia das Caneiras situada nos arredores de Santarém está na iminência de ficar isolada da cidade devido à subida do caudal do rio Tejo. Está em curso evacuação obrigatória nas zonas das Caneiras, Ribeira de Santarém e São Vicente do Paul – Reguengo do Alviela nas próximas sete horas. Todas as escolas estarão encerradas amanhã. O município alerta para que todos os cidadãos evitem deslocações desnecessárias, sigam as instruções das autoridades e acompanhe apenas os canais oficiais para informações de confiança.
