O MIRANTE TV | 24-05-2026 10:00
Semideiro mantém tradição das festas do Tamazim
A aldeia do Semideiro, no concelho da Chamusca, mantém a tradição da realização das festas do Tamazim, que celebram a devoção a Nossa Senhora da Luz.
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